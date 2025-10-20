Следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке к убийству главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, теперь обвинительное заключение будет утверждать прокуратура.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд, — сказала Петренко.

В июле 2023 года совместными усилиями ФСБ, МВД и СК РФ была предотвращена попытка убийства Симоньян и журналиста Ксении Собчак. По версии следствия, задержанные, выполнявшие задание СБУ, вели разведку рядом с их домом и работой. При обысках у них было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, включая автомат Калашникова, а также холодное оружие и спецсредства.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что русофобы ненавидят Симоньян, потому что она представляет собой мощный и независимый голос РФ на мировой информационной арене. Канал под ее руководством стал одним из ведущих инструментов в борьбе с западной пропагандой, пояснил он.