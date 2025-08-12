Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян

Миронов: Симоньян раздражает русофобов защитой интересов России

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русофобы ненавидят главного редактора RT Маргариту Симоньян, потому что она представляет собой мощный и независимый голос РФ на мировой информационной арене, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru. Канал под ее руководством стал одним из ведущих инструментов в борьбе с западной пропагандой, считает он.

Маргарита Симоньян уже много лет возглавляет канал RT, который смотрят миллионы людей по всему миру, который защищает интересы России на информационной передовой, рассказывает правду о нашей стране и мировых событиях. Именно эта правда так раздражает русофобов, которые пытаются запретить, заглушить наших журналистов. <...> Желаю ей и ее коллективу много лет успешной работы на благо нашей Родины и во имя правды и справедливости, за которые сегодня сражаются на информационном фронте наши журналисты, — высказался Миронов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что работа агентства RT и Симоньян основана на ценностях России. По его словам, именно они вызывают раздражение у коллективного Запада, так как многие из них совершенно непривычны для западноевропейской и англосаксонской цивилизаций.

