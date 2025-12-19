Правящие элиты Британии попустительствуют замещению коренного населения мигрантами-радикалами, легализации женского обрезания и массовым изнасилованиям, которые приобрели характер альтернативного джихада. В стране стали нормой цифровой тоталитаризм и закоренелая русофобия с паническими призывами к подготовке к конфликту с Россией. Что происходит в Англии и почему она разрушается изнутри, рассказал NEWS.ru политический аналитик кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Что стоит за русофобской риторикой Британии

Представители британских политических элит снова вспомнили о России. Парламентский заместитель госсекретаря и министр вооруженных сил Алистер Карнс призвал к вооруженному конфликту с нашей страной.

«Тень войны стучится в двери Европы. Если вы спрашиваете, находится ли Великобритания в состоянии войны, то вы совершенно правы», — заявил чиновник на встрече с представителями внешней разведки Британии.

Это далеко не первое выступление подобного рода. Несколько дней назад глава штаба обороны маршал авиации Британии Ричард Найтон заявил: «Сыновья и дочери Великобритании должны быть готовы к борьбе с Россией. <...> Ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру».

В 2024 году британский генерал в отставке Ричард Ширрефф призвал страну готовиться к худшему, вплоть до введения обязательного призыва в армию.

Отчасти подобная риторика может быть вызвана внутренними проблемами королевства в военной сфере. В Британии настолько серьезный недобор в вооруженные силы, что Минобороны было вынуждено запустить рекламную кампанию по рекрутингу в рамках Английской премьер-лиги. Согласно данным из открытых источников, численность сухопутных войск в Великобритании упала до минимума за более чем 200 лет и составляет 72 тыс. человек.

В этом контексте Москва — самый «удобный» и исторически привычный враг Лондона. Тем не менее за последние годы в риторике британских чиновников произошли некоторые изменения.

В 2022 году тогдашний министр обороны королевства Бен Уоллес заявил о победе над Российской империей в Крымской войне.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем это повторить. Царь Николай I совершил ошибку. У него не было друзей и союзов», — сказал он.

Стоит отметить, что от риторики «мы победим Россию потому, что побеждали раньше», до «РФ — это страшная угроза, к которой мы не готовы», прошло три года.

Упомянув шотландских гвардейцев, Уоллес имел в виду исторический миф о «тонкой красной линии». Якобы этот полк, выстроившись в шеренгу, остановил казачью атаку и прикрыл отход британских войск. На самом деле атаки и кровавого противостояния не было. Казаки вовремя остановились, и «героический бой» заключался в громкой взаимной перебранке с безопасного расстояния. Казаки оказались намного изобретательнее шотландцев.

Говоря об идиоматических выражениях, действия британских генералов в той кампании подарили миру словосочетание «пушечное мясо». Они часто бросали солдат на бессмысленные штурмы под прямой артиллерийский огонь, не считаясь с жертвами.

Как происходит замещение населения Британии

По данным британских СМИ, власти начали готовить население к легализации практики женского обрезания. Еще не так давно в королевстве боролись с этим варварством через судебные запреты.

Впрочем, это закономерный процесс. Согласно итогам переписи населения, проведенной в 2021 году, мусульманская община страны насчитывала примерно 4 млн человек, или 6% всего населения. В 2025 году речь идет уже о 4,5 млн мусульман. Как правило, это выходцы из социальных низов Африки, Пакистана и Бангладеш. Эти люди придерживаются «уникальных традиций», невзирая ни на что.

Одна из них — систематическое изнасилование местных женщин. В ряде радикальных исламистских течений такое поведение считается альтернативной формой джихада. По данным британской полиции, в 2024 году в стране было зарегистрировано 71 227 случаев сексуального насилия — примерно в девять раз больше, чем в 2000-м.

Возникает вопрос: где же хваленое британское правосудие, которое до последнего времени в массовом сознании считалось эталонным? Его нет. В отличие от армии королевства, которая испытывает хронический недобор, тюрьмы настолько переполнились, что осужденных по ряду «некритичных» статей стали массово выпускать на свободу.

В числе таких «вольноотпущенников» оказались и насильники. Около 14 тыс. преступников, осужденных за эти преступления, наркоторговлю и ряд иных деяний не попали в тюрьму просто потому, что принесли публичные извинения в суде.

Как власти Британии строят цифровой тоталитаризм

Этот «гуманизм» тем более удивителен, что носит откровенно избирательный характер. Наркоторговцы и насильники для Британии — меньшая угроза, чем специалисты в сфере программирования.

Основатель мессенджера Telegram предприниматель Павел Дуров недавно заявил, что власти королевства ведут кампанию по стигматизации специалистов по сквозному шифрованию, называя их враждебными акторами.

«20 лет назад тоталитарная Британия из „V значит Вендетта“ казалась фантастикой. Теперь с такими мерами, как клеймение всех разработчиков сквозного шифрования враждебными акторами, это меньше похоже на вымысел и больше — на план действий правительства. Действие фильма происходит в 2027 году — похоже, Британия намерена уложиться в сроки», — написал бизнесмен в социальной сети X.

К слову, досталось не только программистам, но и обычным пользователям. Несколько месяцев назад парламент страны принял закон Online Safety Act, согласно которому администраторы всех цифровых платформ должны проверять пользователей по биометрическим или паспортным данным и допускать к своему контенту только после их верификации. Эта инициатива затронула буквально всех: от мессенджеров и социальных сетей до цифровых магазинов компьютерных игр.

Теперь власти королевства обладают потенциальным доступом к огромному массиву персональных данных своих подданных. До такого не додумались даже авторы комикса и фильма «V значит Вендетта». Они видели главную угрозу демократии в христианах-консерваторах, которых изображали фашистами.

По факту мы видим даже не либеральный, а «левацкий» фашизм с тоталитарной диктатурой любых меньшинств, которые потихоньку доводят некогда великую империю до цугундера. Единственное, что осталось неизменным и дошло до наших дней от хрестоматийной старой доброй Англии, — это закоренелая, практически инстинктивная русофобия. Но и она в последнее время выглядит все более истерично и жалко.

