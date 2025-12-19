Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 07:04

Дуров сравнил будущее Великобритании с антиутопическим фильмом

Дуров: власти Британии воплотят в жизнь сценарий из фильма «V — значит вендетта»

Павел Дуров Павел Дуров Фото: IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press
Власти Великобритании ведут неверную политику в отношении информационных технологий и шифрования, написал в социальной сети X основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Предприниматель заявил, что действия Лондона напоминают сценарий построения тоталитарного государства, показанного в культовом антиутопическом фильме «V — значит вендетта».

Казавшаяся фантастичной картина будущего из ленты, действие которой происходит в 2027 году, все больше становится похожей на реальный план британского правительства, обратил внимание бизнесмен. Дуров связал это с политикой властей, которые, по его словам, стигматизируют разработчиков технологий сквозного шифрования, называя их «враждебными акторами».

20 лет назад тоталитарная Британия из «V — значит вендетта» казалась фантастикой. Теперь, с такими мерами, как клеймение всех разработчиков сквозного шифрования «враждебными акторами», это меньше похоже на вымысел и больше на план действий правительства. Действие фильма происходит в 2027 году — похоже, Британия намерена уложиться в сроки, — написал Дуров.

Ранее Дуров отметил, что Европейский союз специально устанавливает невыполнимые правила для наказания технологических компаний, которые отказываются молча ограничивать свободу слова для своих пользователей. По его словам, ЕС преследует только те платформы, где размещаются «неудобные или инакомыслящие высказывания», причислив к ним Telegram, X и TikTok.

Павел Дуров
фильмы
утопия
Великобритания
