Стало известно, как украинцы относятся к идее о границах 1991 года

Стало известно, как украинцы относятся к идее о границах 1991 года El Pais: жители Украины считают утопией идею о возвращении к границам 1991 года

Украинцы считают утопией идею о возвращении Украины к границам 1991 года, пишет испанская газета El Pais. По ее данным, подобные настроения царят как среди мирного населения, так и в рядах ВСУ.

Накопившаяся усталость от конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение <…> территорий — почти утопия, — говорится в материале.

Газета побеседовала с одним из солдат ВСУ, который признался, что выйти к границам 1991 года не представляется возможным. Он подчеркнул, что ситуация на фронте наглядно показывает, что на возвращение утраченных территорий «нет никаких шансов».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что американский президент Дональд Трамп обманул украинцев, указав на их возможность не только вернуть утраченные территории, но и силами ВСУ захватить новые. Боуз счел ситуацию смешной и нашел забавным, если население Украины может действительно в это поверить.

Также бывший депутат Верховной рады Олег Царев назвал слова президента США о возвращении Украины к старым границам «троллингом». По его мнению, хозяин Белого дома передергивает факты и сознательно делает подобные заявления.