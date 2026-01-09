Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:45

«Огненные шары»: жители Львовской области раскрыли эмоции от «Орешника»

MK.RU: жители Львовской области сравнили удары «Орешника» с огненными шарами

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жители Львовской области Украины сравнили удары ракеты «Орешник» с падением «огненных шаров» с неба, передает MK.RU. По их словам, зарево от пожара было видно за несколько километров.

Мощная серия взрывов во Львовской области раздалась в 00:46 ночи. Огненные шары обрушились с неба. Розовое зарево от мощного пожара видно за несколько километров от места атаки, — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после авиаударов и применения российской ракеты «Орешник» обратился к западным государствам с просьбой о срочном наращивании поставок систем ПВО. Он подчеркнул, что поддержка Киева должна оставаться стабильным и безотлагательным приоритетом.

Между тем глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что Россия нанесет новые удары возмездия, если украинская сторона вновь совершит провокации, подобные атаке на резиденцию президента РФ. Комментируя удар «Орешником», он указал, что вероятность новых ответных действий велика, так как противник продолжает чудовищные и нелогичные действия, не идя на переговоры.

Львовская область
ракета «Орешник»
Украина
СВО
