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12 июля 2025 в 19:24

Кличко заявил о «сильном запахе» тоталитаризма на Украине

Кличко: демократия на Украине оказалась под угрозой тоталитаризма

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Lando Hass/dpa/Global Look Press

Украина оказалась в ситуации угрозы демократии, а тоталитаризмом «пахнет все сильнее», заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, правоохранительные органы по заданию центральной власти «продолжают кошмарить всех» несогласных.

Эта адская машина набирает обороты. И тоталитаризмом пахнет на самом деле все сильнее. Мы оказались в ситуации угрозы демократии в стране, — написал Кличко.

Градоначальник отметил, что в стране под прикрытием военного положения возбуждают уголовные дела, проводят обыски, задержания и аресты. Однако на самом деле, обратил внимание он, власти просто сводят счеты с политическими оппонентами, местными руководителями, оппозиционными экспертами и журналистами.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского часто били в детстве. По его словам, причиной нередких взбучек были невысокий рост будущего главы государства и его происхождение. Как отметил парламентарий, с годами Зеленский выработал принцип поведения: ударь сильнейшего, и тогда остальные поймут, что с тобой стоит иметь дело.

Украина
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