На Украине раскрыли, за что Зеленского били в детстве

На Украине раскрыли, за что Зеленского били в детстве Депутат Арахамия: Зеленского в детстве били из-за роста и национальности

В детстве президента Украины Владимира Зеленского часто били, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью BBC. По его словам, причиной насилия над будущим лидером страны были его невысокий рост и происхождение.

Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю, — признался Арахамия.

Как отметил парламентарий, с годами Зеленский выработал принцип поведения: ударь сильнейшего, и тогда остальные поймут, что с тобой стоит иметь дело. По словам Арахамии, это стало для украинского лидера жизненным ориентиром.

Ранее супруга Зеленского Елена сделала неожиданное признание в документальном фильме о главе Украины. По ее словам, в 2019 году она тайно надеялась на поражение мужа на президентских выборах, хотя никогда не озвучивала это публично.

До этого источники Financial Times со ссылкой на западных союзников Украины сообщили, что президент США Дональд Трамп воспринимает Зеленского как «препятствие к миру». В то же время российского президента Владимира Путина американский лидер рассматривает в качестве полноценного партнера по переговорам.