Зеленского назвали главным препятствием Трампа на пути к миру FT: Трамп воспринимает Зеленского как главное препятствие на пути к миру

Союзники Украины на Западе убеждены, что для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа украинский лидер Владимир Зеленский — лишь препятствие на пути к миру, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Однако российского коллегу Владимира Путина хозяин Белого дома считает партнером по переговорам. При этом смена тона Трампа пока не отражается на его решениях.

Из-за смены тона наблюдается небольшая взбудораженность, но мы не видим, чтобы это вылилось в серьезные действия, — отметил один из собеседников газеты.

Ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони воспользовалась ужином в Риме для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить Зеленскому о долгах Киева перед Европой. Конференция стала площадкой для обсуждения ответственности за реконструкцию и контроля над ресурсами страны.

При этом, как утверждают журналисты британской газеты The Telegraph, Трамп предупредил Украину о неизбежных территориальных потерях в случае мирного соглашения с Россией. Администрация политика якобы уже обозначила Киеву свою позицию.