Президент США Дональд Трамп предупредил Украину о неизбежных территориальных потерях в случае мирного соглашения с Россией, сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники. Администрация политика, по данным издания, якобы уже обозначила Киеву свою позицию.

Британская газета утверждает, что позиция команды Трампа предельно ясна: мирный договор, который он намерен продвигать, почти наверняка закрепит переход под контроль России ЛНР, ДНР, а также частей Херсонской и Запорожской областей, где сейчас идут активные боевые действия. Европейские лидеры опасаются, что республиканец может попытаться протолкнуть такую сделку в обход согласия Украины, игнорируя возражения как из Киева, так и из Брюсселя.

Проще говоря, за последние три года Украину подводили союзники, и весьма серьезно, — говорится в публикации.

По версии СМИ, Украине ясно дают понять, что ключевые союзники могут пойти на радикальные уступки Москве. Партнеры уже готовы пожертвовать суверенитетом Киева над занятыми РФ территориями ради достижения мира.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин ожидал, что терпение его коллеги из США может иссякнуть, а это приведет к новым санкциям против Москвы. Как сообщили The New York Times источники, несмотря на это, текущее взаимодействие с американской стороной Кремль оценивает положительно.