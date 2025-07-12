Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что надеялась на поражение своего супруга на выборах президента Украины в 2019 году, передает Telegram-канал «Политика страны». Такое признание она сделала в документальном фильме «История Зеленского» о главе государства.

Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит, — сказала жена президента Украины.

Ранее журналисты заявили, что Зеленский подписанием указа о введении санкций в отношении пяти китайских предприятий сильно уменьшил шансы на выживание Украины. По их мнению, Киев не имеет права ставить запреты для компаний из Китая, которые торгуют с Россией. Авторы материала отметили, что дни украинского лидера уже сочтены.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджи Мелони во время ужина для участников конференции по Украине в Риме напомнила Зеленскому, что Киев имеет крупные долги перед Евросоюзом. Это мероприятие стало четким сигналом для украинского лидера, отметили журналисты местного издания.