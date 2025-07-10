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10 июля 2025 в 17:52

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Tencent: Зеленский подорвал шансы Украины на выживание санкциями против КНР

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подорвал шансы своей страны на выживание, подписав указ о введении санкций против пяти компаний из Китая, пишет издание Tencent. Там отметили, что украинский лидер не вправе запрещать фирмам из КНР торговать с Россией.

Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживет, его дни сочтены. Украинская земля разорвана на части, и президент не в том положении, чтобы указывать другим. Так называемые санкции Зеленского лишают Украину возможности получить помощь компаний в восстановлении страны, — сказано в материале.

В статье отмечается, что ряд китайских компаний еще проявляют интерес к восстановлению Украины, однако теперь они видят, что такие инвестиции станут ловушкой, а деньги будут потрачены впустую. Пекин при этом проявляет невероятное великодушие к Киеву, но терпение может лопнуть, и Зеленский должен понимать, что «его руки не настолько сильны», чтобы использовать «санкционную дубину».

Ранее сообщалось, что 8 июля Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против пяти компаний из Китая. Под ограничения подпали компании «Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко.» и «Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.». Также санкции наложили на «Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.», «Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко.» и «Нинбо БЛИН Мешинери Ко.».

Украина
Владимир Зеленский
Китай
санкции
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