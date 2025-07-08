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08 июля 2025 в 15:18

Зеленский ввел санкции против пяти компаний Китая

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против пяти компаний из Китая. Он подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Под ограничения подпали компании «Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко.» и «Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.». Также санкции наложили на «Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.», «Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко.» и «Нинбо БЛИН Мешинери Ко.». Контроль за соблюдением рестрикций президент возложил на секретаря СНБО.

Отмечается, что это не первые санкции, введенные Киевом. В декабре прошлого года Украина наложила ограничения на несколько российских предприятий, исследовательских центров и одного казахского производителя. По мнению властей Киева, эти организации занимаются выпуском и разработкой БПЛА.

Ранее Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении Александра Тупицкого с поста главы Конституционного суда. Решение инстанции отменяет президентский документ от 2021 года, в результате которого Тупицкий был лишен полномочий.

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