«Морская империя зла»: почему Британия хочет ослабить и уничтожить Россию

Аналитики неоднократно указывали на деструктивную роль Великобритании в любых попытках урегулировать конфликт на Украине. Эксперты полагают, что такая политика вызвана давними историческими и мировоззренческими расхождениями. Как складывались отношения Британии и России на протяжении веков, почему «англичанка гадит» — это не просто фигура речи и как нынешняя ситуация с Украиной подтачивает союзнические отношения Лондона и Вашингтона — в материале NEWS.ru.

Как Великобритания проявила себя в конфликте на Украине

Поведение Великобритании в украинском конфликте даже на фоне других стран Запада выглядит особенно деструктивным. Так, премьер-министр Кир Стармер уже сделал несколько резонансных заявлений по поводу предложенного Вашингтоном проекта мирного соглашения, назвав ряд пунктов «неприемлемыми». Также он анонсировал новые поставки вооружений Украине. Речь, в частности, идет о партии ракет для систем противовоздушной обороны. Одновременно с Германией и Францией Британия категорически отвергла ключевые для России пункты проекта мирного соглашения.

По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, такое поведение свидетельствует, что британские политические элиты пребывают в «розовых очках» в своем желании сорвать процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

В чем причины деструктивного поведения Великобритании

Эксперты указывают, что такое отношение Лондона к России сложилось исторически, и Украина здесь — это просто еще один случай в череде многих.

Кир Стармер и Владимир Зеленский Фото: Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

Историк-источниковед, политолог Юрий Якорь в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на географическое положение британского королевства, которое, по его словам, во многом определяет менталитет правящих островом элит.

«У англичан есть достаточно специфическая черта — они находятся на острове. Поэтому они привыкли по возможности решать конфликты чужими руками. Например, в войне против Наполеона англичане участвовали лишь формально, но пытались заработать максимальное количество бонусов от происходящего», — напомнил историк.

По его словам, за последние несколько столетий политическая концепция Лондона не претерпела существенных изменений, и она довольно проста: чем слабее все, кроме Британии, тем Британии проще и удобнее.

Между Россией и Британией отношения «не заладились» еще во времена Ивана Грозного, отмечает историк и политолог Владимир Андреев. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что есть сведения о сватовстве русского царя к английской королеве Елизавете Тюдор, но ему якобы было отказано. И с тех пор взаимоотношения двух стран только ухудшались, потому что Лондон пытался использовать Москву в своих политических интересах.

«Все наполеоновские войны России и Франции были инспирированы Великобританией, и мы „вписывались“ в союз с Англией и бились, соответственно, против Наполеона. Даже отца Александра I (императора Павла I. — NEWS.ru) убили при непосредственном участии английского посла», — указал эксперт.

Отдельным сюжетом в истории российско-британских отношений стали американская Война за независимость и ее последствия.

«Штаты начинались как британская колония, потом была война за независимость США 1775–1783 годов. Но в период наполеоновских войн Лондон, втянув Россию в антифранцузскую коалицию, попытался взять реванш и устроил интервенцию в Штаты. Это так называемая вторая Война за независимость 1812–1815 годов, в результате которой выгорел весь центр Вашингтона, включая Белый дом и Капитолий», — рассказал Якорь.

Гравюра на меди XVIII века, 1775 год, «Битва на равнинах Авраама», смерть генерала Вулфа, Бенджамин Уэст, генерал-майор Джеймс П. Вулф, 1727–1759, британский офицер в Войне за независимость США Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

Где и почему столкнулись интересы России и Великобритании

По мнению Андреева, многовековое противостояние Москвы и Лондона объясняется тем, что фундаментально отличаются подходы двух стран к внутренней и внешней политике.

«Есть мнение, что Россия и Великобритания представляют собой две разных категории империй. Если вторая — это морская империя с колониями по всему миру, связь с которыми происходила преимущественно по воде, то Россия — это континентальная империя, где связи были сухопутными. Поэтому у нас так поздно был создан флот. Несмотря на это, каждая империя расширяла свои владения, и мы неминуемо столкнулись в Средней Азии. А также в Персии и Турции. Поэтому Англия исторически там с нами боролась. И борется до сих пор», — подчеркнул историк.

Это противостояние вошло в историю под названием «Большая игра», напомнил Якорь. Частью его была, например, Крымская война — один из немногих исторических эпизодов, в которых Россия и Британия столкнулись непосредственно на поле боя.

«Дальше, в XX веке, тенденция Британии ослаблять своих геополитических противников чужими руками выкристаллизовалась окончательно. Россия была втянута в Первую мировую англичанами, и когда наша империя пала, Лондон отказался принять у себя российскую царскую семью. Затем была Вторая мировая, где СССР понес самые тяжелые потери, а британцы отделались относительно малой кровью, но все равно вошли в число главных победителей», — перечислил Якорь.

Однако, по словам историка, здесь политика Британии сыграла с ней злую шутку, потому что основные преференции от победы над нацистами получили США, а ей в западной коалиции достались вторые роли.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин Фото: Global Look Press

«Вторые роли по отношению к своей бывшей колонии. Что особенно обидно для Лондона», — отметил эксперт.

Стремление английского премьер-министра Уинстона Черчилля стать в авангарде холодной войны против советского блока как раз было вызвано пониманием, что Лондон больше не является главным игроком на континенте. Поэтому ему нужно было создать новую глобальную конфронтацию, чтобы попытаться вернуть себе лидирующее положение. И Советский Союз, и его сателлиты подходили в качестве «абсолютного врага» как никто другой.

«Поэтому Фултонская речь Черчилля не могла быть не произнесена, чтобы снова стравить сверхдержавы и за счет этого снова вырваться в лидеры. „Англичанка“ имеет привычку „гадить“ не только России, но и всему миру», — подчеркнул Якорь.

Почему для Лондона так важен конфликт на Украине

После падения СССР и окончания холодной войны, по словам Андреева, именно Великобритания стала главным инициатором расширения НАТО на Восток и захвата тех территорий, которые Россия исторически считала своей сферой влияния.

«Попытки этой экспансии происходили и происходят до сих пор, потому что НАТО расширяется постоянно. Великобритания просто считает, что те территории России, Российской империи, Советского Союза, которые она может захватить, она должна захватить. Ничего личного, только бизнес. Эти ребята захватывают рынки сбыта и союзников, понимая, что чем меньше друзей у России, тем больше — у них. Тем больше у них рынков сбыта, ресурсов и людей», — подчеркнул эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Якорь видит в нынешней ситуации на Украине продолжение все той же британской политики манипуляции другими государствами.

«У правительства Стармера сейчас нет сил и желания самим участвовать в конфликте. Но устроить проблемы России и таким образом ослабить за счет, возможно, полного уничтожения Украины — это для Лондона „святое дело“. Давайте просто вспомним роль Бориса Джонсона в развале Стамбульских соглашений, когда обе стороны уже были на все готовы, но тут приехал британский премьер и заявил, что нужно бороться до последнего украинца», — напомнил историк.

Почему из-за Украины наметились трения между США и Великобританией

Есть мнение, что между США при президенте Дональде Трампе и Великобританией наметился некий «раскол» в контексте последних событий вокруг Украины. Можно говорить о явной политической конкуренции, а то и конфронтации Лондона и Вашингтона по этому вопросу и, шире, вопросу политического лидерства в Европе, считает Якорь.

«Сейчас в Белом доме сидит Трамп, который точно знает, что худой мир лучше доброй войны, и что с Россией в любом случае придется договариваться. Трампу хотелось бы, чтобы Америка это делала с сильных позиций. Британии же договор с Россией не нужен категорически, потому что это ослабит ее позиции и в Европе, и в мире. И, напротив, усилит позиции России. Дело здесь уже не в Украине, а в куда более глобальных и серьезных вещах», — заявил эксперт.

Андреев уверен, что, несмотря на тактические сложности, говорить о расколе не приходится, потому что США и Британия являют собой единую цивилизацию.

Дональд Трамп, Кир Стармер Фото: Daniel Torok/US White House via/Global Look Press

«И та и другая страна базируются на протестантских взглядах. А это в первую очередь экономические ценности: нужно зарабатывать деньги, и таким образом ты будешь более угоден Господу. И те и другие верят в свою исключительность, считая себя выше, чем любой другой народ. Поэтому они на штыках несут цивилизацию всему миру», — подчеркнул эксперт.

Читайте также:

«На грани краха»: почему ЕС срывает мирный план по Украине

Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу

Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда