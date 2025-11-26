Названа страна, которая смотрит на украинский конфликт в «розовых очках» Посол Келин: Лондон планирует и дальше вооружать Киев

Британские политики надеются продолжать вооружать Украину, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире «Россия 1». По его словам, Лондон сейчас живет в мире иллюзий.

Я бы сказал сейчас, что в Лондоне сейчас живут в мире иллюзий политики. Они прекрасно знают, что идет переговорный процесс, знают примерные контуры соглашения… Тем не менее ни шагу навстречу, — заявил он.

Ранее Келин заявил, что правительство Соединенного Королевства продолжает рассчитывать на победу над РФ. По его словам, британская сторона делает ставку на затягивание боевых действий. Он добавил, что британский военно-политический класс значительно вложился в поддержку Украины. Это касается не только финансовых затрат, но также информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилий.

До этого министр Минобороны Великобритании Джон Хили, заявил, что Лондон разработал план отправки войск для поддержки Киева после завершения боевых действий. По его словам, британские военные провели разведку на территории Украины и знают, какие подразделения будут задействованы.