Посол уличил Британию в желании добиться поражения России Посол Келин заявил, что Британия по-прежнему рассчитывает на поражение России

Правительство Великобритании по-прежнему рассчитывает добиться поражения России, заявил посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин. По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон надеется на затягивание конфликта на Украине, на такой сценарий «поставлено многое».

Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе. Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку, — констатировал дипломат.

Он добавил, что британский военно-политический класс значительно вложился в поддержку Украины. Это касается не только финансовых затрат, но также информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилий.

Здешняя медиамашина по-прежнему настроена на очернение нашей страны и формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации. Мы это наблюдаем каждый день, — резюмировал посол.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что санкции, финансовая помощь и поставки оружия не способны положить конец украинскому конфликту. По его словам, разрешить ситуацию могут только компетентные участники переговоров, а не политики, опирающиеся на нереалистичные подходы.