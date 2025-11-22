Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 10:51

Посол уличил Британию в желании добиться поражения России

Посол Келин заявил, что Британия по-прежнему рассчитывает на поражение России

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин Фото: london.mid.ru
Читайте нас в Дзен

Правительство Великобритании по-прежнему рассчитывает добиться поражения России, заявил посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин. По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон надеется на затягивание конфликта на Украине, на такой сценарий «поставлено многое».

Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе. Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку, — констатировал дипломат.

Он добавил, что британский военно-политический класс значительно вложился в поддержку Украины. Это касается не только финансовых затрат, но также информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилий.

Здешняя медиамашина по-прежнему настроена на очернение нашей страны и формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации. Мы это наблюдаем каждый день, — резюмировал посол.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что санкции, финансовая помощь и поставки оружия не способны положить конец украинскому конфликту. По его словам, разрешить ситуацию могут только компетентные участники переговоров, а не политики, опирающиеся на нереалистичные подходы.

Британия
Великобритания
Лондон
Андрей Келин
послы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС России
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
«Любила не только за умные мысли»: Бледанс — о скандальном видео с Дибровым
Авария с тягачом под Саратовом унесла жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.