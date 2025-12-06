«Это тревожит»: посол ответил на заявления Британии об угрозе со стороны РФ Посол Келин обеспокоен из-за заявлений Лондона об угрозе со стороны России

Заявления в Великобритании и Европе об угрозе, которую якобы представляет РФ, вызывают беспокойство, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин в разговоре с телеканалом Sky News. При этом, по словам дипломата, Москва не представляет никакой угрозы ни для Соединенного Королевства, ни для ЕС.

Это меня тревожит, потому что они пытаются выставить нас как главную угрозу, как противника, что неправда, — отметил он.

Ранее австралийский историк Кристофер Кларк заявил, что у стран ЕС нет реалистичного будущего без России. По его словам, Европе следует как можно скорее начать переговоры с Кремлем во избежание перерастания кризисной ситуации на Украине в полномасштабную войну. Также, по его мнению, европейским лидерам стоит отказаться от мысли о якобы возможности достичь победы над Россией.

Также американские аналитики заявили, что переговоры представителей Вашингтона и Киева во Флориде не привели к прорыву в процессе мирного урегулирования на Украине. При этом в Госдепартаменте дискуссии сочли конструктивными.