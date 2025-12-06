ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:12

«Это тревожит»: посол ответил на заявления Британии об угрозе со стороны РФ

Посол Келин обеспокоен из-за заявлений Лондона об угрозе со стороны России

Андрей Келин Андрей Келин Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Заявления в Великобритании и Европе об угрозе, которую якобы представляет РФ, вызывают беспокойство, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин в разговоре с телеканалом Sky News. При этом, по словам дипломата, Москва не представляет никакой угрозы ни для Соединенного Королевства, ни для ЕС.

Это меня тревожит, потому что они пытаются выставить нас как главную угрозу, как противника, что неправда, — отметил он.

Ранее австралийский историк Кристофер Кларк заявил, что у стран ЕС нет реалистичного будущего без России. По его словам, Европе следует как можно скорее начать переговоры с Кремлем во избежание перерастания кризисной ситуации на Украине в полномасштабную войну. Также, по его мнению, европейским лидерам стоит отказаться от мысли о якобы возможности достичь победы над Россией.

Также американские аналитики заявили, что переговоры представителей Вашингтона и Киева во Флориде не привели к прорыву в процессе мирного урегулирования на Украине. При этом в Госдепартаменте дискуссии сочли конструктивными.

Андрей Келин
Великобритания
Россия
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ
«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.