День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:34

Российский посол осудил планы Лондона на замороженные активы

Посол Келин: любое изъятие российских активов Великобританией станет воровством

Андрей Келин Андрей Келин Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Любые действия Лондона по изъятию замороженных российских активов будут представлять собой акт воровства, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе общения с журналистами на культурном мероприятии в Лондоне. Дипломат отметил, что внутренние процессы в британском правительстве остаются непонятными для российской стороны, передает РИА Новости.

Возможно, оно (изъятие — NEWS.ru) состоится, или же не состоится <...> Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов, — сказал Келин.

Особое удивление посла вызвало упоминание замороженных российских активов в контексте бюджетного послания министра финансов Рэйчел Ривз. Он подчеркнул, что эти активы не имеют никакого отношения к бюджетному планированию Великобритании.

Что касается самого бюджетного послания, то дипломат охарактеризовал его как пессимистичное для британской экономики. По его оценке, документ не содержит ничего хорошего для страны на ближайшие годы.

Ранее Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд из замороженных российских активов. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.

Россия
Великобритания
Андрей Келин
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московской клинике нашли труп пациентки
Несколько рабочих российского завода пострадали в результате ЧП
ТИЭФ примет заявки от участников до 1 декабря
В Минюсте Армении озвучили сроки подготовки новой конституции страны
Суд огласил приговоры мошенникам по делу о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.