Российский посол осудил планы Лондона на замороженные активы

Любые действия Лондона по изъятию замороженных российских активов будут представлять собой акт воровства, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе общения с журналистами на культурном мероприятии в Лондоне. Дипломат отметил, что внутренние процессы в британском правительстве остаются непонятными для российской стороны, передает РИА Новости.

Возможно, оно (изъятие — NEWS.ru) состоится, или же не состоится <...> Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов, — сказал Келин.

Особое удивление посла вызвало упоминание замороженных российских активов в контексте бюджетного послания министра финансов Рэйчел Ривз. Он подчеркнул, что эти активы не имеют никакого отношения к бюджетному планированию Великобритании.

Что касается самого бюджетного послания, то дипломат охарактеризовал его как пессимистичное для британской экономики. По его оценке, документ не содержит ничего хорошего для страны на ближайшие годы.

Ранее Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд из замороженных российских активов. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.