«Новый уровень»: Рябков назвал опасный ядерный «дуэт» в Евросоюзе Рябков указал на ядерное сближение Франции и Британии

Франция и Великобритания переходят к более тесной координации в ядерной сфере, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на дискуссии «Валдая». Он указал на совместное планирование и потенциальную возможность применения ядерных вооружений, передает ТАСС.

Необходимо отметить демонстративный переход Соединенного Королевства и Французской Республики на новый уровень координации в ядерной сфере, — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД также отметил, что Россия располагает всеми возможностями для надежного обеспечения собственной национальной безопасности, в том числе за счет военно-технических шагов. Кроме того, по его словам, в случае возобновления США ядерных испытаний Москва оставляет за собой право на симметричный ответ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы России продолжат выполнять функцию главного фактора сдерживания и поддержания стабильности в мире. По его словам, баланс сил на глобальном уровне напрямую зависит от состояния российского ядерного щита.