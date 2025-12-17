Путин раскрыл роль ядерного щита России в поддержании глобального мира Путин: баланс сил в мире зависит от состояния российского ядерного щита

Стратегические ядерные силы РФ продолжат выполнять функцию главного фактора сдерживания и поддержания стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Трансляцию выступления президента ведет пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что баланс сил на глобальном уровне напрямую зависит от состояния российского ядерного щита.

Приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире, — указал Путин.

В рамках совершенствования триады запланированы дальнейшая модернизация носителей и укрепление инфраструктуры обеспечения. Путин указал на то, что роль стратегических сил остается основной, несмотря на развитие других видов вооружений.

Президент также отметил, что в России успешно завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон». Обе разработки подтвердили заявленные характеристики. По словам российского лидера, главной особенностью этих систем стала их уникальность и почти неограниченная дальность действия.