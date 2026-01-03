Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:16

Медведев сделал одно «ядерное» заявление после атаки США на Каракас

Медведев заявил о необходимости ядерного оружия после атаки США на Каракас

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Операция в венесуэльском Каракасе показала, что любому государству необходимо максимально укреплять свои вооруженные силы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, надежную защиту страны может обеспечить только наличие мощного ядерного потенциала, передает РИА Новости.

Максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, [дает] только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие! подчеркнул Медведев.

Замглавы СБ также иронично заявил, что действия США в Венесуэле можно считать «еще одним блестящим шагом» к Нобелевской премии. По его словам, Вашингтон провел жесткую военную операцию в государстве, которое не представляло угрозы Соединенным Штатам, и теперь рассчитывает на поддержку в Латинской Америке, несмотря на непопулярность доктрины Монро в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал успешной массированную атаку по Каракасу. Глава Белого дома также сообщил о якобы эффективном ударе по главе Венесуэлы Николасу Мадуро, который, по его словам, был задержан вместе с супругой и вывезен из страны.

МИД России, в свою очередь, призвал немедленно прояснить сообщения о насильственном «вывозе» Мадуро. В министерстве заявили, что подобные действия расцениваются как недопустимое вмешательство в дела суверенного государства.

