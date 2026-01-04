Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 12:16

Россиянам с задержанного в Финляндии судна запретили выезд из страны

Финская полиция запретила выезд трем российским морякам с судна Fitburg

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финская полиция ввела запрет на выезд из страны для троих граждан Российской Федерации из экипажа судна Fitburg, задержанного по делу о повреждении телекоммуникационного кабеля, сообщили 3 января правоохранительные органы. Таким образом, под ограничениями находятся трое из 14 членов экипажа.

Полиция ввела запрет на поездки в отношении члена экипажа ранее задержанного судна Fitburg. Этот член экипажа является гражданином России. Трое из 14 членов экипажа сухогруза в настоящее время находятся под запретом на поездки, — говорится в сообщении ведомства.

Параллельно финская полиция подала ходатайство об аресте еще одного задержанного. Однако его должность на судне не раскрывается по досудебным причинам.

Ранее сообщалось, что финские правоохранители задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно и находившихся на нем 14 членов экипажа. Их подозревают в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

