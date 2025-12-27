Желающие покинуть родину украинцы встали в очередь на границе с Польшей

В предновогодний период резко возросло число украинских граждан, стремящихся покинуть страну через пограничные пункты на западной границе, сообщает Госпогранслужба Украины в своем официальном Telegram-канале. Наиболее напряженная ситуация сложилась на пропускных пунктах во Львовской и Волынской областях.

Для сокращения образовавшихся заторов и ускорения процедур пограничного контроля были введены дополнительные силы и средства. Ведомство констатирует, что пункты пропуска во Львовской и Волынской областях работают в условиях повышенной нагрузки.

Чтобы уменьшить очереди и ускорить оформление документов, было увеличено число пограничников и задействовано дополнительное оборудование для автоматизации пересечения границы, — отмечается в сообщении.

Наибольшие пробки из автомобилей, выезжающих с Украины, зафиксированы на КПП «Угринов», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг». При этом на въезд в республику очередей практически нет.

Ранее сообщалось, что украинские мигранты начали пугать жителей Варшавы. Журналисты сообщили, что молодые банды превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре города, в место постоянных драк, грабежей и разбойных нападений. Они уточнили, что криминогенная ситуация в данном районе ухудшается с каждым годом.