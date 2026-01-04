«Было принято решение»: Варшавер отреагировал на слухи об удалении опухоли Варшавер заявил, что лежал в больнице из-за бронхита

Заслуженный деятель искусств РФ директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил в разговоре с ТАСС, что попал в больницу из-за бронхита, а не новообразования. Telegram-канал Mash писал, что деятелю искусств якобы удалили доброкачественную опухоль. Варшавер добавил, что чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе.

В новогодние праздники у меня случился бронхит, поднялась температура — до 38,9. Было принято решение лечь на пару дней в больницу. Сейчас я уже дома, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме. Естественно, о медицинских вмешательствах речи не идет, никакой операции не было, — рассказал собеседник.

Ранее жена Алексея Серебрякова опровергла слухи о госпитализации супруга. Она также не подтвердила, что у артиста возникли проблемы со здоровьем из-за пристрастия к курению.

До этого народный артист РФ Виктор Сухоруков также опроверг слухи о своей госпитализации. Он рассказал, что находится не в больнице, а едет в «Сапсане» играть спектакль «Старший сын» в Санкт-Петербурге. По его словам, некоторые журналисты «грязно работают».