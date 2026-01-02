Новый год — 2026
02 января 2026 в 17:35

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот десерт — гениальное сочетание нежнейшего бисквита, бархатного заварного крема и блестящей шоколадной глазури. Он впечатляет своим видом и изысканным вкусом, как дорогой торт, но при этом его приготовление под силу даже начинающей хозяйке. Воздушный корж, тающий во рту крем и хрустящая шоколадная корка создают идеальную гармонию, от которой невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 3 яйца, 100 г сахара, щепотка ванилина, 100 г муки, 50 мл молока, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для крема — 3 желтка, 50 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, щепотка ванилина, 350 мл молока, 30 г сливочного масла. Для глазури — 100 г темного шоколада, 70 мл сливок 20%. Взбейте яйца с сахаром и ванилином до пышности. Аккуратно добавьте просеянную муку с разрыхлителем, затем молоко и масло. Вылейте тесто в форму (22 см) и выпекайте при 180 °C 25–30 минут. Остудите и разрежьте корж пополам. Для крема смешайте желтки, сахар, крахмал и ванилин. Доведите молоко до кипения и тонкой струйкой влейте в желтковую массу, помешивая. Верните смесь на огонь и варите до загустения. Добавьте масло, размешайте и остудите. Смажьте кремом нижний корж, накройте вторым. Для глазури растопите шоколад со сливками на водяной бане, остудите немного и полейте пирог сверху. Дайте глазури застыть в холодильнике 2-3 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
рецепты
пироги
кулинария
праздники
Мария Левицкая
М. Левицкая
