Зеленский объявил о переходе главы Госпогранслужбы на новое место работы Зеленский: председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко переходит в МВД

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко переходит на работу в Министерство внутренних дел, сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале после встречи с главой МВД Игорем Клименко. По его словам, решение связано с необходимостью изменения подходов в работе Госпогранслужбы.

Благодарен за четкую работу всей системы МВД. Отдельно обсудили сегодня вопросы деятельности Государственной пограничной службы Украины. Под руководством Сергея Дейнеко в течение уже более шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления, — написал Зеленский.

В ближайшее время министр МВД представит кандидатов на пост главы Госпогранслужбы. Дейнеко продолжит работу в МВД на новой должности, обеспечивая, по словам Зеленского, преемственность и участие во внутренних проектах.

Ранее Зеленский подтвердил назначение председателя Службы внешней разведки Олега Иващенко новым начальником ГУР Минобороны. Также Зеленский предложил должность главы своего офиса Кириллу Буданову, который руководил Главным управлением разведки страны.