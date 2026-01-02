Пирожки больше не делаю. Готовлю большой «Куриный конверт» для всей семьи — просто кефир, мука и фарш

Этот пирог — тот самый случай, когда домашняя выпечка ничуть не уступает пекарской, а даже превосходит ее своей душевностью. Секрет в невероятно мягком, воздушном и послушном тесте на кефире, которое остается вкусным даже на следующий день. В сочетании с сочной, ароматной начинкой из куриного фарша с зеленью получается идеальный сытный пирог для семейного ужина или дружеских посиделок.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 200 мл кефира, 2 ст. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. воды, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 18 г свежих дрожжей (или 6 г сухих); для начинки — 560 г куриного фарша, большой пучок кинзы или укропа, 2 яйца, 3 ст. л. подсолнечного масла, соль, перец. Для смазки: 1 яйцо, кунжут и сливочное масло. Разведите дрожжи в теплой воде с сахаром. Смешайте кефир с маслом, солью, дрожжевой смесью и постепенно введите муку. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1–1,5 часа. Для начинки смешайте фарш с мелко рубленной зеленью, яйцами, маслом, посолите и поперчите. Подошедшее тесто разделите на 2 части, каждую раскатайте в круг. На середину выложите начинку, защипните края конвертом или косичкой. Дайте пирогам расстояться 20 минут. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 210 °C духовке 20–25 минут до румяности. Готовые пироги смажьте кусочком сливочного масла.

