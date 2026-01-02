Новый год — 2026
02 января 2026 в 15:14

Превращаю обычное пюре в шедевр: готовлю воздушные крокеты с хрустящей золотистой корочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти крокеты — идеальное сочетание нежнейшей воздушной начинки и хрустящей золотистой корочки. Секрет в тройной панировке и взбитом белке, которые создают непревзойденную текстуру.

Отвариваю 2-3 картофелины в подсоленной воде до готовности, сливаю воду и делаю однородное густое пюре без комочков. В теплую картофельную массу добавляю один яичный желток, 1 ст. л. сливочного масла и приправу из трав по вкусу, тщательно вымешиваю до гладкости. Из полученного теста формирую аккуратные шарики.

Отдельно слегка взбиваю в пену оставшийся яичный белок. Каждый картофельный шарик обваливаю сначала в муке, затем окунаю во взбитый белок и, наконец, панирую в панировочных сухарях, чтобы получилась плотная хрустящая корочка. Обжариваю крокеты в хорошо разогретом подсолнечном масле до румяного золотистого цвета со всех сторон. Готовые крокеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

