02 января 2026 в 15:00

С этим чудом и булочки не нужны — яблочный кекс за пять минут: тесто на сметане и корице

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот кекс — настоящее спасение для тех, кто хочет порадовать себя свежей домашней выпечкой, не тратя на это полдня. Он сочетает в себе влажную, нежную текстуру, яркий аромат корицы и сочные кусочки яблока, которые делают каждый кусочек идеальным. Простота приготовления и скорость — его главные козыри, а результат ничуть не уступает сложным десертам.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних яблока, 2 яйца, 150 г сахара, 200 г сметаны, 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1-2 чайные ложки молотой корицы, щепотка соли, сливочное масло для смазывания формы. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Добавьте сметану и снова перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и корицей, добавьте к жидкой смеси и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Аккуратно вмешайте в тесто нарезанные яблоки. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут, пока деревянная шпажка, воткнутая в центр, не будет выходить сухой. Дайте кексу немного остыть в форме, затем извлеките и полностью охладите на решётке. При желании перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
