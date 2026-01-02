Эти картофельные зразы стали нашим семейным хитом — рецепт сытного блюда из простых ингредиентов

Ищете, что вкусного и сытного приготовить на ужин? Эти картофельные зразы с сырной начинкой понравятся всем без исключения и надолго поселятся в вашем меню.

Отвариваю 1 кг картофеля до готовности, остужаю и натираю на мелкой терке. Смешиваю картофель с 2–4 ст. ложками муки, 2 яйцами, рубленой зеленью, солью и перцем — у меня получается пластичное тесто. Для начинки натираю на крупной терке 100 г сыра и 150 г вареной колбасы, добавляю 3 измельченных зубчика чеснока, немного соли и перца, тщательно перемешиваю.

Формирую зразы: беру порцию картофельного теста, скатываю в шарик и делаю лепешку. В центр кладу начинку и аккуратно защипываю края, формируя аккуратную котлетку. Разогреваю на сковороде 2 ст. ложки растительного масла и обжариваю зразы на среднем огне до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

