Сырные драники на завтрак: готовьте целую гору — исчезают мгновенно

Эти сырные драники — идеальный вариант для неспешного завтрака, когда хочется чего-то тёплого, хрустящего и по-домашнему вкусного. Благодаря сыру они получаются особенно нежными внутри и румяными снаружи. Хороши сами по себе и отлично дружат с разными начинками — от солёной рыбки до грибов.

Ингредиенты: картофель — 4–5 шт. средних, яйца — 2 шт., мука — 2 ст. л., тёртый твёрдый сыр — 100–150 г, соль — по вкусу, специи — по вкусу, растительное или сливочное масло — для жарки.

Приготовление: картофель натирают на мелкой тёрке и отжимают, добавляют яйца, муку, тёртый сыр, соль и специи, хорошо перемешивают до однородной массы. Сковороду разогревают, смазывают небольшим количеством масла, выкладывают массу ложкой, формируя небольшие драники, и жарят под крышкой на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Подавать можно со сметаной, творожным сыром, слабосолёной рыбой, грибами или просто так — горячими и хрустящими. Отличный завтрак, который нравится всем.

