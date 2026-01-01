Новый год — 2026
Баварский салат готовлю, когда майонезные надоели: простой рецепт, который по вкусу не уступает оливье

Баварский салат выручает в те моменты, когда хочется сытно, но без тяжелых майонезных заправок. Картофель, копчености и пикантная сметанно-горчичная заправка делают вкус насыщенным и по-домашнему уютным. Отличный вариант как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты: картофель — 2–3 шт., охотничьи колбаски — 250 г, копченая свиная грудинка — 50 г, яйца вкрутую — 3 шт., соленые огурцы — 3 шт., красный лук — 1/2 шт., петрушка — 1/2 пучка, растительное масло — для жарки. Для заправки: сметана — 150 г, горчица — 30 г, лимонный сок и соль — по вкусу.

Приготовление: картофель отваривают в кожуре, остужают и нарезают кубиками, так же нарезают яйца, грудинку, соленые огурцы и красный лук, охотничьи колбаски режут кружочками, быстро обжаривают на сковороде до румяной корочки и горячими отправляют в салат, добавляют мелко нарезанную петрушку, сметану смешивают с горчицей, лимонным соком и солью, заправляют салат, аккуратно перемешивают и убирают в холодильник, чтобы вкус стал ярче и насыщеннее.

Ранее мы мы делились рецептом из картошки, лука и сливок. Быстрый суп, который поможет восстановиться: идеально после новогодней ночи и кучи майонезных салатов.

