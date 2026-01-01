Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 22:31

Легкий рецепт салата без майонеза: вкуснятина с картошкой и селедкой — самое то после застолья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
После новогоднего марафона тяжелых салатов по легкому рецепту салат без майонеза. Эта вкуснятина с картошкой и селедкой — самое то после застолья!

Блюдо не создает чувства тяжести и при этом дарит ощущение сытости. Вкус салата — это идеальный баланс соленой рыбы, сладковатого маринованного лука, нежной картошки и свежего зеленого горошка.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние отварные картофелины (остудить, очистить и нарезать кубиками), 1 филе слабосоленой сельди (нарезать кусочками), 1 небольшая красная луковица (нарезать полукольцами и замариновать на 15 минут в смеси из 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотки соли), 100 г консервированного зеленого горошка, 2–3 ст. л. нерафинированного подсолнечного или оливкового масла, свежий укроп для украшения. Все подготовленные ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице. Полейте растительным маслом и еще раз осторожно перемешайте. Дайте салату постоять 10–15 минут для пропитки, затем подавайте, украсив веточками укропа.

Ранее стало известно, как приготовить наинежнейшую альтернативу «Мимозы» — салат «Одуванчик».

салаты
рецепты
селедка
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
