Готовлю теплый салат с крабовыми палочками и шампиньонами. Обжариваю ингредиенты — получается сытно, вкусно, по-новому

Ключевой момент этого рецепта, который меняет все, — отдельная обжарка каждого ингредиента. Лук становится сладким, грибы — ароматными и золотистыми, а крабовые палочки слегка подрумяниваются, приобретая новые оттенки вкуса.

Для салата беру 2 луковицы, очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Обжариваю лук на сковороде с разогретым растительным маслом до мягкости и легкой золотистости, затем перекладываю в большую миску. 300 граммов шампиньонов промываю, нарезаю пластинками и обжариваю на той же сковороде (можно добавить немного масла) до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Грибы выкладываю к луку. 200 граммов крабовых палочек нарезаю тонкой соломкой и также слегка обжариваю на сухой или слегка смазанной маслом сковороде буквально пару минут, чтобы они немного подрумянились. Добавляю к остальным ингредиентам. Две заранее отваренную до мягкости морковь очищаю и натираю на крупной терке. Пучок свежего укропа мелко рублю.

В миску с обжаренными луком, грибами и крабовыми палочками добавляю тертую морковь и укроп. Аккуратно все перемешиваю. Заправляю салат 20 мл (около 1,5 ст. л.) хорошего оливкового масла, добавляю соль по вкусу (учитывая, что крабовые палочки уже соленые) и еще раз аккуратно перемешиваю. Даю салату немного постоять при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Подаю теплым или комнатной температуры.

