Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 05:25

«Всегда осторожен»: Мединский смог донести до Украины важную информацию

Аналитик Меркурис: Мединский объяснил Украине, что требования России неизменны

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава российской делегации Владимир Мединский всегда осторожно, но уверенно ведет переговоры по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его словам, представитель РФ на трехсторонней встрече в Женеве действовал предельно корректно, но при этом жестко и недвусмысленно обозначил позицию Москвы, которая остается неизменной с июня 2024 года.

Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Не думаю, что за все время переговоров он хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу или делал что-то, что могло бы показаться неуместным или вызывающим, — уточнил аналитик.

Ключевые требования — полный вывод украинских войск из Донбасса, отказ от обсуждения статуса Запорожской АЭС и неприемлемость создания демилитаризованных зон в регионе. Меркурис уверен, что американская сторона уже согласовала базовые параметры с Москвой, и теперь мяч на стороне Киева, который продолжает сопротивляться неизбежному.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обозначил, почему Россия не озвучивает итоги текущих переговоров по Украине. По его словам, это происходит из-за достигнутых договоренностей с другими сторонами.

Украина
Владимир Мединский
требования
объяснения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Стало известно, как ВСУ мешают эвакуации мирных жителей в ДНР
Психолог дала необычный совет женщинам перед 8 Марта
Названы причины, почему артроз все чаще поражает молодых людей
«Останется без гроша»: в ЕС предсказали скорый крах Украины
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 февраля
США избавляются от памятных монет с лицом Зеленского
На вооружение МВД может поступить дрон будущего
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина
ВСУ уличили в особом интересе к атакам на российские школы
«Всегда осторожен»: Мединский смог донести до Украины важную информацию
Минское «Динамо» не смогло попасть в Сочи
Аделия Петросян осталась в Москве без багажа
Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор
В российских детсадах появится список одобренных государством игрушек
Соцфонд озвучил, в каком регионе самый большой средний размер пенсий
Маск заключил военный нейросоюз с Пентагоном
Раскрыты сценарии возможной атаки США на Иран
«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.