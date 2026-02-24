Глава российской делегации Владимир Мединский всегда осторожно, но уверенно ведет переговоры по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его словам, представитель РФ на трехсторонней встрече в Женеве действовал предельно корректно, но при этом жестко и недвусмысленно обозначил позицию Москвы, которая остается неизменной с июня 2024 года.

Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Не думаю, что за все время переговоров он хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу или делал что-то, что могло бы показаться неуместным или вызывающим, — уточнил аналитик.

Ключевые требования — полный вывод украинских войск из Донбасса, отказ от обсуждения статуса Запорожской АЭС и неприемлемость создания демилитаризованных зон в регионе. Меркурис уверен, что американская сторона уже согласовала базовые параметры с Москвой, и теперь мяч на стороне Киева, который продолжает сопротивляться неизбежному.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обозначил, почему Россия не озвучивает итоги текущих переговоров по Украине. По его словам, это происходит из-за достигнутых договоренностей с другими сторонами.