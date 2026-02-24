Соцфонд озвучил, в каком регионе самый большой средний размер пенсий Соцфонд: самый большой размер пенсий в 40 тыс. рублей зафиксирован на Чукотке

На начало 2026 года лидером по размеру пенсионных выплат стал Чукотский автономный округ, сообщил Социальный фонд России. Впервые средняя пенсия в этом регионе превысила отметку в 40 тысяч рублей, достигнув 41 932 рублей, пишет ТАСС.

Для сравнения, еще в декабре прошлого года чукотские пенсионеры получали в среднем 38 908 рублей. Рост связан как с индексацией, так и с региональными коэффициентами.

Средний размер пенсионного обеспечения по состоянию на 1 января 2026 года: Чукотский автономный округ — 41 932 рублей, — уточняется в сообщении.

В целом по России средний размер пенсии за год увеличился на 2079 рублей. Средняя пенсия работающих пенсионеров в стране сейчас составляет 23 279 рублей, а неработающих — 25 678 рублей.

С 1 января 2026 года страховые пенсии всех пенсионеров были проиндексированы на 7,6%. Чукотка традиционно удерживает первенство благодаря высоким северным надбавкам и суровым климатическим условиям.

Ранее сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова напомнила, что право на выплаты пенсии по старости могут получить женщины, достигшие 59 лет, и мужчины в возрасте 64 лет. По ее словам, при этом нужно соблюсти ряд условий.