Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 февраля

В ночь на 24 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО.

«По предварительной информации, сбито семь воздушных целей в районе Северной стороны над морем. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он.

По данным Спасательной службы Севастополя, в городе не было зафиксировано повреждений гражданских объектов.

Также в ночь на вторник режим угрозы атаки БПЛА ввели в Геленджике. Вечером накануне этот сигнал также объявлялся 23 февраля в Туапсинском и Крымском районах, Анапе, Новороссийске. Кроме того, системы ПВО отражали атаку беспилотников в Краснодаре и Сочи.

Кроме того, опасность атаки беспилотников вводили в Орловской, Самарской областях и Чувашии.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Воронеже обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Гусев. Падение фрагментов дрона привело к кратковременным перебоям в энергоснабжении потребителей в двух районах города. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, а возникшие технические неполадки были оперативно устранены аварийными бригадами. Расчеты ПВО продемонстрировали слаженность действий, своевременно нейтрализовав потенциальную угрозу. В настоящее время электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

«Благодарю защитников воронежского неба за четкую и слаженную работу. Спасибо всем сотрудникам коммунальных служб за оперативное устранение последствий атаки», — резюмировал Гусев.

Почти 300 детей получили ранения, 22 ребенка погибли из-за атак ВСУ за прошедший год, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала такие данные страшными. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Пострадало как минимум 293 ребенка, то есть несовершеннолетних. 22 ребенка были убиты, 271 ребенок ранен. Я говорю только о физических увечьях, ряд из которых привел к гибели, какие-то привели к искалеченным судьбам в физическом плане. Это страшные цифры, только за один год», — рассказала Захарова.

Дипломат также напомнила статистику с начала конфликта. По ее словам, с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, 236 из них погибли.

В Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны, сообщила администрация города. По данным мэрии, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что сейчас профильные специалисты ликвидируют последствия атаки ВСУ. Ситуация, подчеркнули в ведомстве, находится под контролем, жителям района ничего не угрожает.

