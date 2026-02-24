Названы причины, почему артроз все чаще поражает молодых людей

Малоподвижная работа, чрезмерные нагрузки в спорте и лишний вес провоцируют развитие артроза у людей в возрасте 25–35 лет, заявила NEWS.ru тренер Ольга Яблокова. По ее словам, это заболевание опорно-двигательного аппарата перестало быть исключительно недугом пожилых, так как хрящевая ткань разрушается под воздействием образа жизни, а не только из-за естественного старения организма.

Артроз принято считать болезнью пожилых людей, но, к сожалению, сегодня он все чаще поражает молодых в возрасте 25–35 лет. Суставы изнашиваются не только от возраста. Хрящи реагируют на нагрузку, травмы, лишний вес, сидячий образ жизни, некачественное питание и вредные привычки, поэтому заболевание опорно-двигательного аппарата все больше молодеет. Какие существуют основные причины раннего артроза? Первая — это перегрузка суставов. Это тяжелый спорт без грамотной подготовки и отсутствия техники. Второй момент — это гиподинамия. Малоподвижная работа, минимум шагов, отсутствие силовой нагрузки приводят к слабости мышц, застою крови и ухудшению питания хряща, — пояснила Яблокова.

Она добавила, что существенный вклад в развитие болезни вносят даже давние травмы и дефицит важных микроэлементов. По словам тренера, невылеченные ушибы или переломы также оставляют микроповреждения на хряще.

Свой вклад вносят травмы: ушибы, вывихи, разрывы связок, переломы в области сустава. Даже если боль прошла, поверхность хряща уже повреждена, и через несколько лет на этом месте легко формируется артроз. Риск выше, если после травмы не было нормальной реабилитации, — резюмировала Яблокова.

