24 февраля 2026 в 07:19

Почти 80 дронов атаковали Россию за ночь

Средства ПВО сбили 79 беспилотников над Россией за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы России отразили попытку атаки ВСУ с применением беспилотников самолетного типа в ночь на вторник, 24 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 79 целей.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 23 февраля до 07:00 мск 24 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего под удар попали семь регионов. В частности, 21 БПЛА сбили над Белгородской областью, 15 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, пять — над Саратовской областью, по одному — над Курской, Ростовской областями и над Адыгеей. Кроме того, 15 дронов уничтожили над Черным морем и еще девять — над Азовским.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников в вечернее время. С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными расчетами было перехвачено и уничтожено 24 БПЛА самолетного типа.

МО РФ
Минобороны РФ
ПВО
БПЛА
беспилотники
дроны
