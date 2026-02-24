Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 00:42

ПВО за три часа «подрезала крылья» 24 украинским беспилотникам

Минобороны РФ: ПВО сбила 24 дрона ВСУ над тремя регионами и двумя акваториями

Система ПВО ВС РФ Система ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников в вечернее время. С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными расчетами было перехвачено и уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Работа была проведена над акваториями Черного и Азовского морей, а также над несколькими регионами России. Наибольшее количество дронов — девять единиц — было сбито над Черным морем. Семь беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, еще шесть — над Краснодарским краем. По одному БПЛА ликвидировано в небе над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки. В ведомстве подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и поражены, не допустив прорывов к охраняемым объектам.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по приграничному селу Новая Погощь в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате минометного обстрела повреждения получили здание местной школы и жилой дом. Это был уже повторный удар по гражданским объектам в данном населенном пункте.

ПВО
БПЛА
атаки
ВСУ
