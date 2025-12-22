Новый год-2026
22 декабря 2025 в 16:46

Вместо «Мимозы» готовлю салат «Одуванчик»: наинежнейшая альтернатива

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо «Мимозы» на Новый год всегда готовлю его наинежнейшую альтернативу — салат «Одуванчик».

Вкус получается нежным и сбалансированным: сытная картошка, пикантный лук, солоноватая рыба и сливочный сыр создают идеальную основу, которую венчает воздушное яйцо. Это красиво, празднично и невероятно вкусно!

Вам понадобятся: 3 отварные картофелины, пучок зеленого лука, 200 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), 150 г твердого сыра, 4 яйца (отделить белки от желтков), майонез. Выкладывайте слои в салатник или на блюдо, каждый слой, кроме последнего, слегка смазывайте майонезом: 1-й — тертый на мелкой терке картофель, 2-й — мелко нарезанный зеленый лук, 3-й — мелко нарезанная красная рыба, 4-й — тертый сыр, 5-й — тертые белки. Верхний слой из белков аккуратно разровняйте и покройте тонкой сеточкой майонеза. Посыпьте тертыми желтками. Дайте блюду настояться в холодильнике 2–3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Рыбки в пруду» со шпротами.

Проверено редакцией
рецепты
салаты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
