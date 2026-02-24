Водитель превратился в палача собственного отца после смертельного ДТП В Алтайском крае мужчина после смертельного ДТП зарубил отца топором

Житель Алтайского края насмерть сбил женщину, а затем совершил убийство из-за нежелания нести ответственность за аварию, сообщает пресс-служба МВД. Трагические события начались ранним утром в населенном пункте Кулунда.

Мужчина в возрасте 40 лет находился за рулем своего автомобиля и совершил наезд на пешехода. Пострадавшая женщина скончалась. Виновник происшествия не стал оказывать помощь и скрылся с места инцидента. Затем он направился в дом к своему отцу. Сын начал настойчиво требовать от отца, чтобы тот официально признал себя виновным в ДТП.

Отец ответил категорическим отказом на это предложение. После этого мужчина схватил топор и зарубил родственника. Злоумышленник уже задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело.

