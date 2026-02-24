Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:10

Водитель превратился в палача собственного отца после смертельного ДТП

В Алтайском крае мужчина после смертельного ДТП зарубил отца топором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Алтайского края насмерть сбил женщину, а затем совершил убийство из-за нежелания нести ответственность за аварию, сообщает пресс-служба МВД. Трагические события начались ранним утром в населенном пункте Кулунда.

Мужчина в возрасте 40 лет находился за рулем своего автомобиля и совершил наезд на пешехода. Пострадавшая женщина скончалась. Виновник происшествия не стал оказывать помощь и скрылся с места инцидента. Затем он направился в дом к своему отцу. Сын начал настойчиво требовать от отца, чтобы тот официально признал себя виновным в ДТП.

Отец ответил категорическим отказом на это предложение. После этого мужчина схватил топор и зарубил родственника. Злоумышленник уже задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморье перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве женщины из ревности. Трагедия произошла в июле 2025 года в поселке Партизан. В одном из домов на улице Заречной пьяный мужчина, как полагает следствие, облил свою знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая скончалась на месте.

