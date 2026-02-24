Зимняя Олимпиада — 2026
Пьяный житель Приморья сжег возлюбленную заживо из ревности

В Приморье передали в суд дело об убийстве женщины из ревности путем поджога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Приморском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который пьяным сжег женщину заживо из ревности, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.

Трагедия произошла в июле 2025 года в одном из домов на улице Заречной в поселке Партизан. По версии следствия, пьяный мужчина на почве ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, после чего поджег ее.

В результате полученных термических ожогов 50-летняя женщина скончалась. Уголовное дело подлежит направлению в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре.

Ранее полиция Новосибирска задержала нетрезвого мужчину, который заперся в квартире на улице Курчатова и угрожал жене. В прокуратуре опровергли появившуюся в СМИ информацию о наличии у него ружья. В отношении задержанного может быть возбуждено дело по статье «Угроза убийством».

До этого в Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в ходе пьяной ссоры. По версии следствия, он зарезал свою возлюбленную, ее двоюродную сестру и сожителя последней. После этого он поджег квартиру и сбежал с места преступления. Трагедия произошла в ночь на 9 февраля.

