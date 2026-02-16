Россиянин захватил в заложники свою жену в квартире жилого дома В Новосибирске задержали взявшего жену в заложники мужчину

Полиция Новосибирска задержала нетрезвого мужчину, который заперся в квартире на улице Курчатова и угрожал жене, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В прокуратуре опровергли появившуюся в СМИ информацию о наличии у него ружья. В отношении задержанного может быть возбуждено дело по статье «Угроза убийством».

Пьяный муж вел себя неадекватно, отказывался открыть квартиру. Он задержан, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в ходе пьяной ссоры. По версии следствия, он зарезал свою возлюбленную, ее двоюродную сестру и сожителя последней. После этого он поджег квартиру и сбежал с места преступления. Трагедия произошла в ночь на 9 февраля.

До этого жительнице Санкт-Петербурга предъявили обвинения в убийстве мужа. Как выяснило следствие, женщина могла зарезать супруга ножом из-за неприязненных отношений и ревности. В момент совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения.