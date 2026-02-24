Добавляю лаваш к яйцам и вместо скучного омлета готовлю закрытую пиццу: работы на 10 минут

Добавляю лаваш к яйцам и вместо скучного омлета готовлю на завтрак закрытую пиццу. Работы на 10 минут, утро в радость с такой вкуснятиной!

Результат — впечатляет: тонкая поджаристая корочка с мягкой начинкой из ветчины, сочных помидоров и тягучего сыра создают тот самый вкус пиццы.

Для приготовления понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 3 яйца, 150 г ветчины, 1 крупный помидор, 150 г твердого сыра, соль, перец, зелень по желанию.

Рецепт: в миске взбейте яйца с солью и перцем до однородности. Ветчину и помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Выложите один лист лаваша так, чтобы он полностью закрывал дно. Посыпьте его половиной тертого сыра. Равномерно вылейте взбитые яйца, распределите ветчину и помидоры, посыпьте оставшимся сыром и зеленью. Накройте все вторым листом лаваша, прижмите. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут, пока низ не зарумянится, а яйца не схватятся. Затем переверните пиццу и обжарьте с другой стороны еще 3–4 минуты.

