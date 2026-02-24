Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина откопал под дубом жуткий артефакт и попросил о помощи

Житель Луизианы нашел во дворе загадочную статуэтку под дубом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель американского штата Луизиана обнаружил у себя во дворе загадочный предмет и попросил пользователей Reddit помочь опознать его. Мужчина рассказал, что нашел небольшую статуэтку на глубине около четверти метра под растущим на участке дубом.

Пользователи разделились во мнениях относительно происхождения артефакта. Одни предположили, что это остатки надгробного камня раба или фрагменты керамического сосуда. Другие сочли находку африканским артефактом, который мог использоваться в ритуалах захоронения, или даже тотемом вуду.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что предмет достаточно древний, и посоветовали автору обратиться к археологам из местного университета. Вместе с тем многие рекомендовали не тревожить потенциально мистическую находку и вернуть ее на место, а некоторые в шутку предложили запастись святой водой.

Ранее австралийские исследователи впервые в истории обнаружили акулу у берегов Антарктиды. Ученые зафиксировали трех-четырехметрового хищника в районе Южных Шетландских островов, что нарушило эмпирическое правило об отсутствии акул в этих водах. Специалисты предположили, что в антарктическом регионе могут обитать и другие особи, питающиеся останками китов и кальмаров.

Луизиана
находки
американцы
reddit
