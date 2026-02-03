«Учительницу года» арестовали за совращение ученика В США учительницу года обвинили в непристойном поведении и совращении школьника

В США арестовали 38-летнюю учительницу математики из средней школы города Лафайет в Луизиане, пишет американский портал KLFY. По его информации, педагога, недавно получившего от школы звание «учитель года», обвинили в непристойном поведении с учениками, а также совращении одного из них.

38-летняя Кристи Остер из Лафайета обвиняется в непристойном поведении с несовершеннолетними и половом сношении с несовершеннолетним. Полиция сообщила, что Остер предположительно состояла в неподобающих отношениях с бывшим учеником. Расследование продолжается, — говорится в материале.

Портал отмечает, что сейчас Остер отстранили от работы и арестовали. Она находится в городской тюрьме с залогом в $50 тыс. (3,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мандура учительница родила ребенка от 13-летнего школьника. По версии следствия, педагог совратила мальчика в 2024 году и продолжала отношения с ним в 2025-м. При этом она обвинила ученика в изнасиловании. 33-летней женщине предъявили семь обвинений по четырем уголовным статьям.