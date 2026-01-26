Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании

В Австралии учительница родила от 13-летнего ученика и обвинила в изнасиловании

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Учительница родила ребенка от 13-летнего школьника в австралийском городе Мандура, передает ABC News. По версии следствия, педагог совратила мальчика в 2024 году и продолжала отношения с ним в 2025 году. При этом она обвинила ученика в изнасиловании.

33-летней женщине предъявили семь обвинений по четырем уголовным статьям. У нее также нашли материалы, содержащие детскую порнографию.

В одном из обвинений говорится о школьнике младше 13 лет. Кроме того, в деле есть упоминание о мальчке в возрасте от 13 до 16 лет, с которым она регулярно занималась сексом. При этом во всех обвинениях речь идет об одном и том же ученике.

Ранее обвиняемую в совращении школьников 22-летняя учительницу Афину С. из Санкт-Петербурга отправили в психиатрическую больницу. Она находится под подпиской о невыезде. Девушку доставили в медучреждение из-за подозрения на возможное ухудшение ее психического самочувствия.

В США до этого помощница учителя в высшей школе неотложной медицины в Нью-Йорке совратила 17-летнего ученика и как минимум трижды занялась с ним сексом во время обеденных перерывов. Полиция штата уже ведет расследование в отношении 22-летней девушки.

