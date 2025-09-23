«Интервидение-2025»
Помощница учителя совратила школьника во время обеденного перерыва

В США помощница учителя трижды занялась сексом со школьником во время обеда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помощница учителя в высшей школе неотложной медицины в Нью-Йорке по имени Оушен Валентайн совратила 17-летнего ученика и как минимум трижды занялась с ним сексом во время обеденных перерывов, сообщает издание Daily Mail. Полиция штата уже ведет расследование в отношении 22-летней девушки.

По данным следствия, помощница учителя-женщины занималась сексом с учеником по меньшей мере три раза во время школьного обеда, — говорится в публикации.

Уточняется, что одноклассница 17-летнего юноши случайно увидела его переписку интимного характера с помощницей учителя. Через некоторое время один из сотрудников школы услышал, как девушка говорила про учителей, занимающихся сексом с учениками. Вскоре после этого информация дошла до властей штата.

Ранее аналогичный инцидент произошел в одной из школ Калифорнии. Бывшая сотрудница Ортега Велес призналась в совращении 17-летнего ученика. По версии следствия, 32-летняя женщина, которая работала в школе помощником медицинского персонала, вступала в сексуальные отношения с учеником в течение всего учебного года.

