Погода в Москве: чего ждать в 2026 году, прогнозы синоптиков

Погода в Москве: чего ждать в 2026 году, прогнозы синоптиков

В Москве к Новому году быстро холодает, город и область заваливает снегом. Каким будет начало 2026 года, будет ли новая мощная оттепель, чего ждать в январе и феврале?

Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь, будет ли снег и мороз

Новый циклон «подсыпал» снежного покрова в Москве до климатической нормы. В ближайшие сутки слой снега вырастет еще на 2–3 см, превысив нормы, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, 30 декабря Москва останется во власти снежного циклона. Постепенно похолодает, а циклон станет малоподвижным.

«Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдет снег и продолжится неспешное понижение температурных показателей. Температура воздуха в городе — минус 4–6 градусов, по области — минус 3–8. Атмосферное давление существенно ниже нормы. В среду небольшой снег, ночью — минус 6–8, днем — минус 5–7 градусов», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как поменяется погода в Москве в первые дни 2026 года, оттепель отменяется?

По прогнозу Леуса, в новогоднюю ночь и 1 января ожидается около минус 10 градусов мороза. Осадки маловероятны, а в ночь на 2 января небо начнет проясняться.

«Осадки маловероятны, а ночью подморозит до минус 14–16 градусов в Москве и до минус 13–18 градусов в районах Московской области. Это будет самая холодная ночь недели», — считает Леус.

Похолодание будет недолгим: уже в выходные 3–4 января Москва попадет в теплый сектор приближающегося циклона, «погода останется облачной, пройдет снег».

«Днем в субботу — минус 1–3 градуса — это будет самый теплый день начавшейся недели. Днем в воскресенье — небольшой снег и минус 2–4 градуса», — рассказал Леус.

Foreca прогнозирует, что снежный заряд и оттепель закончатся уже в понедельник. Вопреки прежним опасениям, серьезной оттепели не будет, температура 3 января не превысит минус 1 градус. После этого январь начнется похолоданием до минус 10 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой будет зима 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что Россию и Европу ждет самая холодная зима за последние 20 лет. Однако эти предсказания нарушил аномально теплый декабрь в Москве: почти весь первый месяц зимы температуры в европейской части России держались на 3–6 градусов выше нормы.

Тем не менее синоптики считают, что в 2026 году зимняя погода может вернуться в «режим холода». Переходным месяцем должен стать январь, когда зима наконец вступит в свои права в Восточной Европе. Весь конец декабря Москву и Санкт-Петербург поливали ледяные и снежные дожди, в итоге «арктическое вторжение» с северо-востока вернуло температуры в климатические рамки.

Ожидается, что влажные арктические ветры в январе-феврале принесут в Центральную и Восточную Европу большое количество вьюг и метелей. Экстремальная погода ожидается также в феврале 2026 года. Почти всю территорию Европы ждут обильные снегопады. При этом, по предварительным данным Гидрометцентра, февральское похолодание продлится недолго: уже к апрелю на европейской территории России прогнозируется небольшая положительная температурная аномалия, весной потеплеет быстрее обычного.

Читайте также:

Погода в новом году приготовила мерзкий сюрприз? Прогноз для Москвы и СПб

ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров

Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря